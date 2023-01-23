『【現行モデル】ナノユニバース 西川ダウン ダウンジャケット ウール ブラック M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 59分に出品され03月11日 14時 59分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●ブランド

nano・universe

ナノユニバース

nishikawa

西川ダウン



●アイテム

ダウンジャケット ブルゾン アウター ウール レザー フード 2way



●商品説明

大人の雰囲気を高めたウール素材のG2ダウンジャケット。



尾州産の上質ウール地を使用し、G2の持つミリタリーの要素と落ち着いた雰囲気を兼備させました。上品な光沢感とウールの持つ素材感がワンランク上の存在感を演出。



コレクションテーマ：Refinement 「洗練」を意味するコレクション。より艶感のあるイメージに仕上げるために、一度作り上げたNISHIKAWAを再構築しました。男性の持つ色気にフォーカスし、より艶やかに男らしさを装うことを提案します。



-高品質ダウン(フレッシュアップ)- 東京西川独自の技術「フレッシュアップ加工」により、高品質で衛生的なダウンを使用。その高い保温性や軽量性はもとより、サニタイズ(R)加工も施されており、長く衛生的に使用することが可能です





●サイズ

【サイズ（cm）】

【ジャケット】

サイズ表記：M

着丈：63

身幅：55

肩幅：42

袖丈：65





※素人寸法（平置き）のため多少の誤差はご了承ください。

※採寸によりサイズを選定させていただきました。お手元のお洋服と比較していただけると幸いです。

※着画はご遠慮下さい。





●カラー

ブラック 黒



●状態

多少の毛玉、毛羽立ちございますが、それ以外は目立った傷汚れ等無くまだまだお使いいただけると思います。



※注意事項※

あくまで中古品ですのでご理解いただける方にご購入をお願いしております

状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いいたします



またご不明な点などございましたらご購入前にご確認ください

どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます

ご使用になられているモニターや端末により、実際の色と多少異なる場合がございます



ご購入後のトラブルを避ける為に、不明な点などはご購入前にご確認ください



カラー...ブラック



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【現行モデル】ナノユニバース

西川ダウン

ダウンジャケット

ウール

ブラック

M