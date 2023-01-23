『シュプリーム Supreme ゴアテックス700FILLダウンパーカー / M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 07時 00分に出品され03月31日 07時 00分に終了予定です。即決価格は22,932円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※状態は綺麗ですが、中古品ですのでご理解頂ける方にご購入頂ければ幸いです。



GORE-TEX 700-Fill Down Parka



ブランド:シュプリーム



カラー:ブラック



サイズ: M 着丈83,身幅68,袖丈 80(cm)



素材:ナイロン100%



フードは着脱可能です。





Gore Tex素材を採用した2レイヤーのシェルに700 Fillのダウンをインサレーションとして使用したSupremeハイエンドモデルとなるダウンジャケット。



首元のラベルは最上級の証となるブラックのSupremeラベル

ダウンが投入されたフードは取り外し可能なので、気分に合わせて外すことができます。

フードに大きくSupremeのアウトラインロゴが刺繍で入り、フードを外しても、襟にSupremeのロゴが見えるようになっています。

フロント左側腹部には昔のSupremeのアーチロゴサーマルなどで採用されていた横型のピスネームが付きます。



フロントはジップ開閉式でベルクロのプラケットが付くため、風の侵入を防いでくれます。

フードと裾にドローコードがつきます。



N-3Bに近いかたちで、お尻まで隠れる着丈の長さは、極寒地ではやはり重宝します。







#ゴアテックス

#GORE-TEX

#シュプリーム

#supreme



カラー···ブラック



コラボ名···ニューヨークヤンキース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ シュプリーム

Supreme

ゴアテックス700FILLダウンパーカー

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