『訪問着フルセット 着物 正絹 ベージュ 黄 枝葉 花 Ｈ4【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 38分に出品され03月08日 22時 38分に終了予定です。即決価格は11,490円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格11490円
750 入札履歴
終了
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