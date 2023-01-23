『訪問着フルセット 着物 正絹 ベージュ 黄 枝葉 花 Ｈ4【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 38分に出品され03月08日 22時 38分に終了予定です。即決価格は11,490円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら訪問着フルセットになります

【セット内容】

訪問着

袋帯

帯締め

帯揚げ 4点セットです＾＾





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#風鈴の訪問着



帯締め、帯揚げはおまけ程度にお考えください。使用感のあるものなどございます。



【使用場面】

フォーマル

→ お宮参り 七五三 入園式 卒園式 入学式 卒業式 お見合い お顔合わせ お呼ばれ お食事会 パーティー ご結婚式 など



【使用時期】

10月から5月

春、秋、冬

夏に関しましても結婚式などこちらでok

オールシーズン利用頂けます。



身長 158cm〜 168cmの方向け



◼︎訪問着

サイズ

肩身丈163

前幅24

後幅29

袖丈49

裄丈62



大きく目立った汚れはないように思いますが、見落としがある可能性もございます。何卒ご容赦ください。



◼︎帯揚げ

ピンク 白



◼︎帯締め

ピンク



◼︎袋帯

全長 440cm

おりジワあります



長襦袢ご希望の方は、コメントをお願いします。一着2500円で販売させて頂きますm(_ _)m





リユース着物になります故...

保管臭、防虫剤の匂いなどする場合がございます。

たたみジワがある場合がございます。

目立つ汚れや傷など記載しておりますが、細かい汚れ、シミなど見落としがある場合がございます。

細かいところが気になる方はご購入をお控えください。



またモニターにより色が変わって見える場合がございます。気になる点がありましたら購入前にメッセージください＾＾





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身丈(肩山から)···160〜164cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 訪問着フルセット 着物 正絹 ベージュ 黄 枝葉 花 Ｈ4