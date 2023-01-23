『Ralph Lauren ラルフローレン 刺繍ロゴ ワンポイントロゴ メンズM【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 06時 23分に出品され05月02日 06時 23分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎商品説明

POLO RALPH LAUREN ラルフローレン ダウン



今季、大流行のラルフローレン ダウンジャケットです。



寒いこの季節でも十分な暖かさをもたらすダウン量で、発熱性、断熱性共に優れた一着です。



ベーシックなカラーですので、気軽に着回しでき、コーディネートの幅を広げてくれます。



シンプルなデザインながら、細かいディテールにこだわった1着。どんなコーディネートにも大活躍するダウンジャケットになります(^^)



メンズですが

メンズ、レディース関係なくお使いいただけます。





お探しの方、お早めにどうぞ♪

























◎表記サイズ

メンズM

着丈 : 約64㎝

肩幅 : 約48㎝

身幅 : 約56㎝

袖丈：約㎝

※素人寸法のため、多少の誤差はご容赦ください。

























◎素材

ボディー ポリエステル 100%

中綿 ダウン 75% フェザー 25%

























◎カラー

ダークブラウン

























◎状態

多少の使用感がありますが、ダークブラウンなので目立ちません。これから始まる寒い季節で大活躍です^_^

























◎すべて一つ一つ大切に個包装しております。また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので安心してお買い求めください。





























◎ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。

発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

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ジャケット・アウター タグ Ralph

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