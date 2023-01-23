『良品 バルミューダ 加湿器 ERN-1100UA WK wifiモデル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 08時 31分に出品され03月15日 08時 31分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧頂きましてありがとうございます。



【商品について】

ブランド バルミューダ BALMUDA

アイテム 加湿器

商品名 Rain レイン

型式 ERN-1100UA WK

年式 2019年製

カラー 白 ホワイト



【付属品】

電源ケーブルが付属します。

お写真にあるものが全てとなります。



【状態】

綺麗な状態ですが、神経質な方はご遠慮ください。



お品物のコンディションを、お写真で良くご覧なってからご購入下さいますようにお願い致します。



【喫煙】

喫煙者はいません。



【ペット】

飼っていません。



【梱包】

丁寧に梱包をさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バルミューダ