『送料込み＊ダイニチ ハイブリッド式加湿器 2020年製＊0112-3【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 18時 40分に出品され03月03日 18時 40分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ！！！！！プロフィール必読！！！！！



・静かさを重視しながら加湿する「おやすみ快適」機能を搭載したハイブリッド式加湿器。50％、60％、70％から好みの湿度を設定できる。

・1200mL/hの高い加湿能力を持ち、従来機種に比べて設定湿度（60%）到達時間が56分から39分と約30％の短縮を実現。

・標準、静音、eco、のど・肌の運転モードを搭載。湿度に応じて運転方式を切り替えるハイブリッド式とエコモーターの組み合わせで電気代を抑える。



加湿タイプ ハイブリッド式(温風気化式)

適用畳数(木造和室)20 畳

適用畳数(プレハブ洋室)33 畳

タンク容量7 L

設置タイプ据え置き

加湿量/h1300 mL

最小運転音13 dB

連続加湿時間標準：5.8h、静音/おやすみ快適：8.8h、eco：11.7h、のど・肌：5.8h

タイマー入/切タイマー(2時間後・4時間後・6時間後・8時間後)

消費電力670 W

コードの長さ2 m



その他機能自動運転 チャイルドロック



サイズ・重量

幅x高さx奥行390x405x245 mm

重量6.4 kg

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※商品説明は全てサイト引用となります。当方でお調べしても全ての質問にお答え出来ない場合もございます。詳しい商品情報等に関しましては、必ずお客様ご自身で商品の型番でネット検索して頂き、ご納得の上でご購入下さい。



加湿器

◎dainichi

◎2020年製

◎型番 HD-LX1220

◎清掃、動作確認済み



【付属品】

画像通り

本体のみ



【コンディション】

加湿フィルターやトレーに多少のカルキ汚れ等の使用感が見られます。本体スレや小傷見られます。

※中古品にご理解無く新品同等のレベルをお求めの方や神経質な方のご購入はご遠慮下さい。



【配送方法】

佐川急便、メルカリ便(玄関までの配送)

日時指定可能



〜全国送料込み〜



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お値引き不可となります！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: やや傷や汚れあり