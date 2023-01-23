『Luis スタンドビッグコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 05時 55分に出品され03月10日 05時 55分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2018年秋冬に3万円弱で購入したLuis（ルイス）のコートです。

カラーはブラックで、数回着用しましたが汚れや傷はありません。

身幅広め、丈長めです。

デザイン性の高いコートで、様々な着方を楽しむことができます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Luis

スタンドビッグコート