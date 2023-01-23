『ポータブル電源 EIONE エイワン 蓄電器 ポータブル電源【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 03時 19分に出品され03月18日 03時 19分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ポータブル電源 EIONE エイワン 500W 600W ソーラーパネル SmartTap PowerArQ suaoki 大容量 車中泊 家庭用蓄電池 スマートタップ jackery ジャクリ 蓄電器 150,000mAh





【新品】EI ONE エイワン ポータブル電源 600W 5kg EO-P600Y 大容量 150,000mAh 500W 1200W 車中泊 防災 蓄電池 発電機 防災グッズ 停電 家庭用 非常用電源 ポータブルコンセント 正弦波 アウトドア キャンプ 災害 電気毛布 電動工具 ポータブルバッテリー ACコンセント 純正弦波 軽量 日本仕様 PSE認証済 瞬間最大1000W 150000mAh/540Wh 急速充電QC3.0搭載 50Hz/60Hz切替 PL保険加入済 (600W) 台風 地震







新品未開封になります。

4台在庫ございます。



キャンプでの使用する機会がなくなったため出品いたします。







以下公式の説明になります



★【150000mAh/540Wh大容量ポータブルバッテリー、アウトドア用電源として重宝します】大容量540Whのポータブルバッテリーで、アウトドア用の電気ケトルや小型のポータブル冷蔵庫、電気毛布なども楽に動かすことができます。キャンプや車中泊で使う予定の方にもおすすめです。ピクニック、夜釣り、野外撮影などにも活躍します。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>防災関連グッズ>>>発電機・ポータブル電源 商品の状態: 新品、未使用