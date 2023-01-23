『TATRAS ships別注 CERAMICA サイズ2 ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 15時 09分に出品され03月22日 15時 09分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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定型文での「お値下げ可能ですか？」には返信いたしません。希望額の提示をお願いします。

即購入可能ですが、購入後の取引メッセージ一度はください。また神経質な方はご遠慮ください。

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TATRAS ships別注セラミカ

ネイビー

サイズ2

フード取り外し可。

ファー取り外し可。



3年前にマルイで確か8万〜10万円ほどで買いました。

使用頻度はそんなに高くなかったのですが、汚れが所々あります。

袖口、ポケットの近く、えりの裏側など。(写真8〜16)



えり元も全体的に色褪せや茶色っぽい白っぽい汚れが結構あります。(写真17.18。汚れがうまく写らず…申し訳ありません)

内側に白い汚れもあります。(19.20枚目)



主観的には、えり部分と袖口の汚れが一番目立つかなと思います。



上記の理由からお安く設定していますのでご了承ください。

また、素人検品ですので、他にも見落としあるかもしれません。

目を凝らしてやっと分かるような汚れも許せない方はご遠慮いただき、中古品にご理解のある方のみご購入ください。



汚れがわかりやすいように汚れ部分の写真は明るさを調節して撮っていますが、実際の色は1枚目より少し落ち着いた色のネイビーです。



ひどい圧縮はしませんが、少し小さく畳んで発送する場合があります。ご了承ください。



申し訳ありませんが、評価の悪い方とはお取引しません。



よろしくお願いいたします☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS ships別注 CERAMICA

サイズ2

ネイビー