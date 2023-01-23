『【着物と帯 時流】オ24312◆本場大島紬◆縦横絣 裄65丈157【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 01時 43分に出品され03月05日 01時 43分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
【着物と帯 時流】F249◆正絹 袋帯◆未使用品 長尺 市松 梅 六通
¥ 7644
袷 付下げ 訪問着 着物 作家物 秋 冬 肩身丈158.5cm 裄63cm
¥ 9944
和装コート 防寒
¥ 7020
スワロフスキー 三分紐&帯留
¥ 5599999
◆期間限定値下げ！新品】片貝絞り 片貝木綿着尺 反物 ダークグレー 小千谷 着物
¥ 25857
セール 京やM373 秋冬用着物コート 道行 幾何学文様 ベルベット ベロア
¥ 8580
【着物と帯 時流】F24808◆正絹 袋帯◆蘇州刺繍 中国三大刺繍 長尺
¥ 11050
ふりふ＊花まり小紋
¥ 14000
◆結城紬 道行コート 裄長め
¥ 15000
【極美品】京都「塚喜商事」紙布織 ぜんまい紬併用 手結い手括り 手織り 全通袋帯
¥ 14850
名古屋帯 9寸名古屋 帯 新品 未使用 仕立て代込み 反物 在庫処分 染め帯
¥ 46800
新品 ロング丈 仕付け糸付 着物“風を友とする華を連れて”正絹 長羽織 1224
¥ 26313
新品 仮絵羽 ゑり善謹製 金彩友禅 着物 仕付け糸付 未仕立て 長襦袢 2903
¥ 10400
訪問着 フルセット 正絹 着物 薄ピンク A1-2
¥ 10517
【着物と帯 時流】F152◆正絹 袋帯◆未使用品 茅織 金糸 六通
¥ 7644
アンティーク “あみあみのバリアに守られながらすいすい♪” 着物 う-87
¥ 9282
フルセット 訪問着 着物 帯 帯締め帯揚げ 七五三 結婚式 入学式 h25
¥ 14079
【着物と帯 時流】F24516◇正絹 袋帯◇綾織 美品 金糸 六通
¥ 8424
落札価格7644円
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終了
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