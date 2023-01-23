『【着物と帯 時流】オ24312◆本場大島紬◆縦横絣 裄65丈157【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 01時 43分に出品され03月05日 01時 43分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本場大島紬ならではの極上の肌触り☆

大島紬ファンには たまりません❣️



✨普段着物に大島紬という

なんとも贅沢な優越感に浸れます♡✨



◆サイズ…身丈 約157㎝ 裄 約65㎝

袖丈 約49㎝ 袖幅 約33㎝

前幅 約23㎝ 後幅 約29㎝

◆適応身長…152㎝〜162㎝

◆素材…正絹

◆衿…広衿

◆紋…なし

◆着用シーズン…春秋冬のスリーシーズン

◆着用シーン…旅行やショッピング、お食事などカジュアルなシーンに

◆リサイクル品です。

写真10枚目 イラスト◯印部分にホック跡があります。

写真11枚目 ホック跡の写真です。

裏側ですので 着用時には隠れます。

ご理解頂ける方のみの ご購入をお待ちしております。



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#時流オ24312

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＊検品に細心の注意をしておりますが

見落としがある場合があります。

きちんと対応させて頂きますので ご理解頂けると嬉しいです。



＊新品ではありませんので 完璧をお求めの方

神経質な方のご購入は ご遠慮ください。



＊お色に関しまして

実物に近い色になる様に 心がけておりますが

お使いのパソコンやスマートフォンにより

実物とは 若干異なってしまうことがございます。



＊袋帯 名古屋帯 着物多数出品しております。

まとめて ご購入の方は 割引致しますので

お気軽に ご相談くださいね♪( ´θ｀)ノ



＊お値段をお安く設定しております。

送料を抑えるため小さく折り畳んでの発送に

なりますのでご了承下さいませ。



＊即購入 大歓迎です( ´ ▽ ` )



#本場奄美大島紬

#大島紬

#本場泥大島紬

#龍郷柄





身丈(肩山から)···155〜159cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【着物と帯

時流】オ24312◆本場大島紬◆縦横絣

裄65丈157