『FRAY I.D リモンタ製 フード付きダウンジャケット ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 10時 49分に出品され03月11日 10時 49分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年の12月に店舗にて購入。

サイズ…0サイズ(Sサイズ相当)

※普段Mサイズですが、このダウンはゆったりしています。

カラー…ブラック

2、3回程度しか着用しておりません。

あまり着る機会がなかったので、出品いたします。



あまり着てないため比較的美品だと思いますが、

汚れ等見落としがある場合ご容赦ください。



コンパクトに畳んで発送します。



フードショートダウンコート

品番: FWFC234049

price:¥35,200(intax)

color: WHT,YEL,BLK



【Design/Styling】

FRAY I.Dで人気のあったショートダウンコートをベースにリモデルされた新作アウター。

素材とルーズなシルエットはそのままに、微調整したボリューム感で着膨れしにくく、着やすさと暖かさを両立しました。

フードにはグログランリボン、斜めに傾斜をつけたステッチデザインの入れ方、前振りのスリーブ、ボトムスを選ばないショート丈など、上品で女性らしいシルエットに仕上がるように拘ったデザインに。

フロントは比翼の内ボタンと逆開ファスナーをつけ、袖口の内側にはリブ素材をいれて防寒性を高めています。

裾の内側にはドローコードを配置し、調節することによりシルエットの変化だけでなく、風を通しにくく暖かさをキープします。

ワンピースをはじめ、スカートやパンツスタイルとも好相性。

カジュアルなシーンにもタウンユースにも最適な1着です。





【高品質な素材】

このダウンジャケットは、イタリアのリモンタ社がデザインした高品質な生地を使用しています。耐久性とスタイルを兼ね備えた一着です。



【スタイリッシュなデザイン】

フード付きのショート丈デザインで、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいアイテムです。寒い季節でもおしゃれを楽しむことができます。



【快適な着心地】

ダウン素材により、優れた保温性を提供し、寒い日でも快適に過ごせます。軽量で動きやすいのも特徴です。



- ブランド: FRAY I.D

- 生地: リモンタ製

- 色: ホワイト

- デザイン: フード付き、ショート丈

- スタイル: ダウンジャケット



ご覧いただきありがとうございます。



素材(詰め物)···ダウン

カラー···ブラック



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: フレイアイディー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FRAY

I.D

リモンタ製

フード付きダウンジャケット

ブラック