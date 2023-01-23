『美品 シップス ウールダウン ダブルPコート グレー S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 17分に出品され03月03日 08時 17分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHIPS（シップス）のウールダウン ダブルPコートト グレー。



秋冬に適した色・素材のウール100%のフラノ地のダウンコート。

使いやすい定番のデザインと仕様で長く着られ、ネイビーやグレー、ブラックなど濃い目の色味でまとめれば、休日のきれい目カジュアルや、フードも取り外せるのでビジカジにも合わせられると思います。



サイズ：S

着丈：約70cm

肩幅：約41.5cm

身幅：約52cm

袖丈：約63cm

素材：ウール／裏地：ナイロン・ポリエステル／中わた：ダウン・フェザー／別布：綿／レザー部分：牛革

カラー：グレー・杢調



圧縮して発送しますが、晴れた日に風通しの良いベランダなどで陰干しすれば元に戻ると思います。



●素人採寸のため、若干の誤差がある事をご理解ください。

●スマホの素人撮影ですので色のクレームはご容赦ください。

●全体的にコンディション良好ですが、使用感・保管時の折りジワがあります。

●ユーズドや中古衣料として、ご理解頂いた上でご購入をお願いいたします。

●ボタンを付けている糸が緩んでいる場合があります。

●ビニールで包装しショップ袋などに入れて発送いたします。

●ハンガーとガーメントケースは付きません。



ウールコート / 秋冬コート / ステンカラーコート / ショートコート / ブルゾン / ダウンジャケット / Pコート



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

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