『peak design エブリデイ バッグ 20L ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 03時 41分に出品され04月09日 03時 41分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カメラ好きの方にぜひ。



素材:ナイロン

カラー:ブラック

容量:20L



◆Peak Designとは

2010年、アメリカで一躍その名を世界の写真業界に轟かせまたプロダクトとして世に登場したキャプチャーは、 創業者 Peter Deringがアウトドアでの撮影時の不満を解消するための画期的なものでした。



「スキーをしながら写真を撮りたいと思ったとき、止まり、ストックを地面に刺し、バックパックのストラップをはずし、降ろし、カメラを取り出す。

撮り終わったらその逆…毎回そんなことはしていられなかった。撮りたいと思った瞬間はあっという間に去ってしまう」

彼はその経験から、いつでもすぐに簡単にカメラにアクセスでき、かつ安全にそれを持ち運ぶ方法を考え、デザインしプロダクトにしました。



多くの同じ悩みをもった世界中の人たちから資金提供を受け、製品化に成功し、現在キャプチャーはバージョンアップを重ねてアウトドアフォトグラファーをはじめとした世界中の人たちに愛されています。



◆状態について

出品している商品はすべて中古品の自宅保管品です。

あらかじめ汚れ・傷等はチェックしているつもりですが、見落としがある場合があり、

古着ですので多少の汚れや傷がある事をご理解頂ける方のみご購入くださいませ。



◆画質・カラーについて

撮影時のライトなどにより写真の実物のお色味が異なる場合がございます。写真の追加ご希望でしたらお申し付けくださいませ。



◆サイズについて

多少の誤差はあると思いますが、ご参考程度によろしくお願いいたします。



◆商品発送について

発送は一番低価格な方法で行います。厳重な発送をご希望の方は申請前にお申し付け下さい。

発送事故による責任は一切負いかねますので

ご了承くださいませ。

保管上または梱包のシワはご容赦ください。



◆ご購入に関して

最安値で記載しておりますが、多少のお値引きさせていただきます。購入者優先でお譲りさせていただきます。



◆返品、交換について

返品、交換は対応しておりませんので、ご承知の上ご購入お願い致します。



◆コメントについて

ご不明な点、ご質問などございましたら、

お気軽にお問い合わせくださいませ。

なるべくご返信を早くするよう努めてまいりますが、仕事の都合で返信が遅れる場合がございますがご容赦くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ピークデザイン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ peak

design

エブリデイ

バッグ

20L

ブラック