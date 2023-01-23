『極美品✨セリーヌ クラシックボックス スモール スムースカーフスキン レッド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 48分に出品され03月25日 22時 48分に終了予定です。即決価格は90,450円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Thank you for visiting our stores!

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●ブランド:CELINE セリーヌ



●カラー:レッド 赤 ゴールド



●素材:レザー スムースカーフスキン



●サイズ

タテ幅(H)約14cm

ヨコ幅(W)約16.5cm

マチ幅(D)約5cm

ショルダー長さ約90cm

※平置き採寸です。若干の誤差はご了承下さい。



●モデル:クラシックボックス スモール フィービー期



●付属品:なし



●状態:繊細なスムースカーフスキンの美しい状態が保たれております。内外のクリーニング・レザーケア・金具含めたブラッシングを施しておりとても綺麗なコンディションです。



●購入元

古物市場 鑑定済み商品



●配送

新品の中身の透けない梱包用袋に二重包装し、商品を保護して発送いたします！



●写真について

可能な限り実物と写真が同じ色味・トーンになるように気をつけておりますが、お持ちのデバイスのディスプレイにより、実際の商品と色味に差が出る事がございます。



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管理番号：101600407e 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品✨セリーヌ

クラシックボックス

スモール

スムースカーフスキン

レッド