『極美品✨セリーヌ クラシックボックス スモール スムースカーフスキン レッド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 48分に出品され03月25日 22時 48分に終了予定です。即決価格は90,450円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|セリーヌ
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落札価格90450円
529 入札履歴
終了
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