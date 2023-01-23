『正規取扱店購入 モンクレール GESSE ジェス サイズ1 レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 04時 26分に出品され04月19日 04時 26分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2シーズン着用しました。クリーニング済みです。



サイズ 1



カラー 999 ブラック



ハンガー、タグ等購入時に付いていた物は全てあります。間違いなく正規品ですので安心してご購入下さい。



前中央のジップ2つに剥がれがある以外は綺麗なお品だと思います。シミ、破れ、汚れ、変色ナシです。



斜めのジッパーがオシャレなダウンです。



是非ご検討ください。















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ジェス サイズ1

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