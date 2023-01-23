『バーバリー ダッフルコート ノバチェック 英国製 ヴィンテージ ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 28分に出品され03月21日 15時 28分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

バーバリー Burberrys メンズ ダッフルコート ノバチェック 英国製 ヴィンテージ ベージュ

SPECIALITY DUFFLE COATING



○サイズ

Lサイズ相当

着丈96cm

肩幅48cm

身幅62cm

袖丈60cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷や汚れ等がなく比較的美品です。



○カラー

ベージュ



○素材

ウール100％



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



〇購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

鑑定済商品





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





管理番号

20231226-0210-0115-14000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリー ダッフルコート

ノバチェック

英国製 ヴィンテージ ベージュ