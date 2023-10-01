『新品 THE NORTH FACE ヌプシダウン ND92335 カプチーノ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 03分に出品され03月26日 16時 03分に終了予定です。即決価格は16,692円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■状態 ：新品未使用

■購入時期：2023/10

■品番 ：ND92335

■サイズ ：XL

■カラー ：カプチーノ





参考寸法

着丈 身幅 肩幅 袖丈

S 64 59 45 65

M 66 61 46 67

L 68 63 48 69

XL 70 65 50 71

XXL 72 67 51 73



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

THE

NORTH

FACE

ヌプシダウン

ND92335

カプチーノ