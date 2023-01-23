『◆サドルレザー◆☆お札を折らず収納☆ トラッカーウォレット ミニ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 03時 41分に出品され03月14日 03時 41分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 他にも面白い商品が多数あります☆

商品一覧→→→ #craftrevolver







■こちらの商品はすべて手縫いの、オールハンドメイドで仕上げる受注製作になります。

納期は都度変動しますのでご確認ください。



当店ではご購入後からの製作開始となります。



■こちらのミニウォレットはお札を折らずに収納でき、コインポケットも大きく開き、使いやすいのが最大の特徴です☆



コインポケットにはカードも収納可能です。



コインポケットにカードも収納可能なウォレット一覧→#カード収納可能なミニウォレット一覧

ミニウォレット一覧→#revolvermini





カラー、金具等の変更可能です。



（バネホックを小さいものに変更すると、さらにコンパクトに製作可能です）



飴色にエイジングするサドルレザーをお楽しみいただけます。

また、このサドルレザーはとても繊維の密度が高く床面も表情がキレイな為、あえて処理をせず仕上げています。

圧倒的なコシも体験していただきたいです☆



この機会に是非！







































トラッカーズウォレット スマートウォレット イージーウォレット Ralphlau ラルフローレン レザーウォレット REDWING SCHOTT DEUS 長財布 本革 ミドルウォレット ショートウォレット バイカーズウォレット

ヌサドルレザー 革財布 経年変化 rrl porter ヌメ革 HTC リアル アメカジ

ラクリエ 五助屋 エキゾチックレザー 革物工房大輔 ブルガロ ホースバット 人気 オススメ 栃木レザー

シェル



#ワイルドスワンズ

#クロムハーツ

#ラストクロップス

#トラッカーウォレット

#バイカーズウォレット

#アメカジ

#ミドルウォレット

#コードバン

#お札を折らない財布

#シャークスキン

#折り財布

#小さい

ノースフェイス

パタゴニア

マムート

モンベル

ゴアテックス

bedale

ビデイル

ビューフォート

インターナショナル

and wonder

キャプテンサンシャイン

栃木レザー

ノア









#アメカジ #古着 #ミニ財布 #お札おらない #オーダー財布 #サドルレザー #コンパクト #お札 #スリムウォレット #ミドルウォレット #ミニウォレットがお好きな方にオススメです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ◆サドルレザー◆☆お札を折らず収納☆ トラッカーウォレット ミニ