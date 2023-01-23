『ウールリッチ ダウンコート ダウンジャケット レディース ブラウン Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 10時 26分に出品され03月03日 10時 26分に終了予定です。即決価格は15,288円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 190年を超える長い歴史を持ち、実用的なアウターウェアで世界的に評価されている、アメリカ発・WOOLRICH(ウールリッチ)のダウンジャケット



PUFFY PRESCOT

Mサイズ



2日程度で荷物出します



サイズ感、ウールリッチ は XS や S 、Mも売れます。それ以上はいいねがつきにくいです。





未使用



SIZE:M 肩幅:40cm 袖丈:62.5cm ゆき丈:85cm 身幅:49cm 着丈:86cm



レディース



ウールリッチのハンガーもつけます。



当然定価よりも安く、メルカリ相場より安くなってると思います。



シーズン中 は突然値上がりするかもしれません。早めに確保してください。





色はブラウン、

着用画像は公式の色違いの物





ウールリッチ（Woolrich）のダウンジャケット、C寒い季節に優れた暖かさとスタイルを提供する理想的なアウターウェアです。





高品質のダウンフィルを使用しており、極寒の気温でも優れた保温性を提供します。ダウンの特性により、軽量でありながら暖かさが確保され、重たく感じることがありません。





このジャケットはウールリッチの伝統に基づいて設計され、耐久性があり、風を通さないように工夫されています。強風や悪天候から身を守り、長くご愛用いただけます。



シンプルで洗練されており、どんなコーディネートにもマッチします。シティライフからアウトドアアクティビティまで幅広いシーンで活躍します。





ウールリッチは150年以上にわたり、高品質なアウトドアウェアを提供してきたブランドです。このダウンジャケットもその伝統と品質に裏打ちされており、長期間にわたってご利用いただけます。



寒い季節に備えて、暖かさ、スタイル、耐久性を兼ね備えた理想的な選択肢です。寒冷地でのアウトドア活動や日常の防寒着として、このジャケットを選ぶことで、快適で温かい冬を過ごせるでしょう。







カラー...ブラウン



種類..…



着丈...ロング





#ダウンジャケット

#ダウンコート

#ウールリッチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ウールリッチ

ダウンコート

ダウンジャケット

レディース

ブラウン

Mサイズ