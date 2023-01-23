『【脱臭機•加湿機能付き】 富士通ゼネラル PLAZION DAS-303K-W【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 09分に出品され03月15日 21時 09分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 富士通ゼネラルの加湿脱臭機です。

FUJITSU GENERAL DAS-303K-W



購入後ワンシーズン使用しましたが

その後は自宅にて保管していました

コンパクトで脱臭がとても効く良い商品です。

目立った傷や汚れは見当たりませんが

完璧(新品同様)な品を求める方、神経質な方はトラブル回避のため

ご遠慮いただきますようお願いいたします。

説明書あり

専用箱なし



サイズ：幅300mm × 奥行276mm × 高さ446mm



脱臭器20畳用(加湿機能付き)

脱臭、加湿、花粉、カビ





⭐︎脱臭器

⭐︎加湿器

⭐︎花粉

⭐︎生乾きの匂い

⭐︎ホコリ

⭐︎ペットの毛

⭐︎ペットの匂い 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フジツウゼネラル