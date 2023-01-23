『【限定特価】VAIOノートパソコン 10世代Corei5 高速SSD Win11【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 11時 36分に出品され04月19日 11時 36分に終了予定です。即決価格は21,350円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Windows11最新版搭載❗

SONY VAIOのハイスペックノートパソコンです❗

初期設定済で届いたらすぐ使える♪



#なな福ＲのVAIO在庫一覧はコチラ！



⭕全国送料無料

⭕匿名配送

⭕24時間以内発送



⭐おまけ⭐

お値引き無しでご購入頂いた方に

新品ワイヤレスマウスプレゼント致します❗



【おすすめポイント】

⭐第10世代ｉ５＋M.2SSD256GB＋メモリ8GB搭載

次世代SSD搭載で起動も速くマルチタスク作業も楽々快適です



⭐USBType-C充電対応

スマホと充電器を共有できて便利！



⭐Windows純正ウィルス対策ソフト設定済

安心してお使い頂けます❗



⭐高画質カメラ高性能マイク、ノイズリダクション付きスピーカー搭載❗



⭐バックライトキーボードで暗所作業もＯＫ



⭐Web会議アプリの動作がスムーズに



⭐高剛性・高耐久性ボディ



⭐マイクロソフトアカウントがあればWeb版のエクセル、ワード、パワポが無料で使用できます❗



⭐LibreOffice導入済

MS Office互換対応❗



【こんな方におすすめ】

⭕高性能モバイルノートＰＣが欲しい

⭕テレワークやweb会議を快適に使いたい

⭕遅延やフリーズ無くオンライン授業を受けたい

⭕動画編集や高画質な画像編集をしたい

⭕マルチタスク作業が多い



【スペック】

❏VAIO Pro PG VJPG13C11N

❏Windows11

❏Core i5 1035G1

❏メモリ8GB

❏SSD256GB

❏有線・無線LAN、Bluetooth

❏13.3インチフルHD液晶

❏Webカメラ、USB3.0、SDカード

❏ACアダプター付属



#なな福Ｒ在庫パソコン一覧はコチラ！



【商品状態】

✱写真三３枚目の塗装剥げや変形あり、その他は比較的綺麗な美品です

✱プロフ記載の動作確認は全て良好です

⚠️バッテリー駆動可能ですが消耗品の為、保証はございません。



【人気ソフトインストール済】

✅グーグルクローム

✅LibreOffice

✅SONY製写真管理

✅LINE、iTunes、Zoom、canva

✅年賀状作成



‎【安心ポイント】

⭕清掃除菌とPC動作を再確認して発送

⭕PC用プチプチと新品ダンボールで梱包

⭕初期不良保証あり

詳しくはプロフィールを購入前にご一読ください

NF307 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バイオ