『バーバリー BURBERRY トレンチコート 英国製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 20時 03分に出品され03月29日 20時 03分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリー トレンチコート



イギリスで購入しました。(20万円くらいだったと記憶しています。)



サイズはUK14なのでLーLLくらいだと思います。



使用頻度は2-3回ですが、シミ(左袖と襟)がなぜか数箇所あります。



バックルは擦れや剥がれがなく大変きれいな状態です。



クリーニング済み。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリー

BURBERRY

トレンチコート 英国製