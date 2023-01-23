『Bibiy. SOUTIEN COLLAR BELT COAT【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 09時 31分に出品され04月08日 09時 31分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Bibiyのコートです。



2度ほど着用履歴がありますが

目立った傷や汚れはありません。



即購入○





#bibiy #ビビー #ビビィ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

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ジャケット・アウター タグ Bibiy.

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