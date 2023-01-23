『【着物と帯 時流】H81◆正絹 付下げ 訪問着◆紋なし 刺繍 裄63丈159【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 50分に出品され03月19日 03時 50分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フォロワー様は いつでも10％OFF(*´꒳`*)



◆サイズ…身丈 約159㎝ 裄 約67㎝

袖丈 約45㎝ 袖幅 約33.5㎝

前幅 約24.5㎝ 後幅 約29.5㎝

◆適応身長…154㎝〜164㎝の方へ

◆素材…正絹

◆衿…広衿

◆紋…なし

◆着用シーズン…春秋冬のスリーシーズン

◆着用シーン…結婚式、披露宴、パーティー、

結納、お見合い、お宮参り、七五三、入学式、卒業式、式典、挨拶回り、お茶会、観劇、お食事

まで 幅広くご着用頂けます。

◆リサイクル品です。

写真8枚目 イラスト◯印部分にシミがあります。

写真9枚目 シミの写真です。

裏側ですので 着用時には隠れますが

お安く出品しておりますので

ご理解頂ける方のみの ご購入をお待ちしております。



#時流の訪問着←その他の訪問着はこちら

#時流の訪問着身丈155㎝〜160㎝ ←同サイズでその他の訪問着はこちら

#時流H81



◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇

＊検品に細心の注意をしておりますが

見落としがある場合があります。

きちんと対応させて頂きますので ご理解頂けると嬉しいです。



＊新品ではありませんので 完璧をお求めの方

神経質な方のご購入は ご遠慮ください。



＊お色に関しまして

実物に近い色になる様に 心がけておりますが

お使いのパソコンやスマートフォンにより

実物とは 若干異なってしまうことがございます。



＊お値段をお安く設定しております。

送料を抑えるため小さく折り畳んでの発送に

なりますのでご了承下さいませ。



＊袋帯 着物多数出品しております。

まとめて ご購入の方は 割引致しますので

お気軽に ご相談くださいね♪( ´θ｀)ノ



＊即購入大歓迎です❣️



#袋帯 #帯 #着物 #和服 #黒留袖 #色留袖 #振袖

#訪問着 #紬 #小紋 #色無地 #付下げ

#成人式 #披露宴 #お見合い #七五三 #お宮参り

#結婚式 #入学式 #卒業式 #お茶会 #着付け教室







身丈(肩山から)···155〜159cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【着物と帯

時流】H81◆正絹

付下げ

訪問着◆紋なし

刺繍

裄63丈159