『★極美品★ニット✕ダウン★サイズL★レディース★モンクレール★【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 37分に出品され03月22日 01時 37分に終了予定です。即決価格は34,454円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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モンクレールのダウン✕ニットを組み合わせた、ハイブリッド フーデッドブルゾン。

毎年大変人気のあるジャンルに成長しています。ラグジュアリーかつスポーツ性が垣間見え大変美しい仕上がりになっております。



商品は、状態良く、きれいな状態です。



モンクレール

レディース

ニット✕ダウンブルゾン

異種素材

ベージュ

サイズL

モンクレールジャパンタグ

QR認証コード付き



ラグランスリーブ

裄丈84身幅44着丈58袖丈55

サイズ表記ではなく実測値をご確認下さい



#モンクレール★ダウン

#モンクレール★異種素材

#モンクレール★レディース



出品は本体のみ。

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【A617】



本商品は、国内正規取扱い販売店購入後、リユース店舗、リユース専用オークションサイトによる真贋のプロによる鑑定済み正規品です。

＊あり得ませんが、正規品でないことが判明した場合は、全面的に返金対応致します。安心してご検討下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★極美品★ニット✕ダウン★サイズL★レディース★モンクレール★