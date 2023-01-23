『オズモーシス／バックタックコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 04時 11分に出品され03月08日 04時 11分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オズモーシス、バックタックコートです☺️

定価→20680円



1～2度、数時間着用しました。

普段選ばない色なので出番がないと思い出品することにしました。



自宅保管です。



保管によるシワなどご了承ください。

気になられる方はご遠慮ください。





☆突然消去する場合が、ありますのでご了承下さいm(_ _)m





おまけあります。

もしよろしければ、おまけ画面から１点お選び頂けると嬉しいです(^^)

★(例；◯◯の◯番と教えて下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: オズモーシス カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ オズモーシス／バックタックコート