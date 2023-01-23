『隠れne:KONTAモッズコート★バービーボーイズBARBEE BOYSコンタL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 14時 59分に出品され04月22日 14時 59分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『隠れne:KONTAモッズコート』



胸にはne:KONTAのセリフ

「 Caution! A Cat Is In You Caught the Coat,So

Own Risk By Yourself Ahm?」のプリント。



左腕にはロゴとサックスロゴワッペン、背中裏にはAlaska Crown描き下ろしの「隠れne:KONTA」がプリントされています。



防風・撥水性のあるコットンライクな形状安定生地を使用して野外イベントやアウトドアでの様々な天候にも対応。



ポリエステル 65％ 綿 35%



サイズ：Ｌ

着丈 約107cm

身幅 約62cm

肩幅 約51cm

袖丈 約66cm



状態は良いですが、右袖の2つのボタンの内側のボタンが取れて無くなっています。(後日画像アップ予定)



受注生産完売品です！

この機会に是非！！



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 隠れne:KONTAモッズコート★バービーボーイズBARBEE

BOYSコンタL