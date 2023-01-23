『MAISON SPECIAL オーバーチェスターコート/グレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 19時 04分に出品され04月15日 19時 04分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メゾンスペシャルのSUPER140sウールプライムオーバーセミダブルチェスターコート（1.GRY）です。



ユニセックスです。



数回着用しましたが、目立った傷や汚れはありません。

色味は一枚目が近いです。



定価 33,000円







コート

gray

ロングコート

オーバーサイズ

灰色

グレー

アウター

冬

フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MAISON

SPECIAL

オーバーチェスターコート/グレー