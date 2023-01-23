『モッズコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 32分に出品され03月28日 16時 32分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハレのモッズコートです。

かなり暖かいです。

中のダウン取り外し可能です。

買った時は4万円くらいしたと思います。

使用感ありますが破れやチャックの開閉もスムーズでまだまだ使えます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ハレ カラー: グレイ系/グリーン系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モッズコート