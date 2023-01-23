『YONFAヨンファウールカシミヤ フードジップコート ネイビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 15時 50分に出品され04月02日 15時 50分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



YONFA

ヨンファ

hood zip coat

フードジップコート



カラー ネイビー

（赤みのないダークネイビーです）



サイズ

着丈約92センチ

身幅約60センチ

肩幅約53センチ



素材 ウール80%、カシミヤ10%、ナイロン10%

（裏地はポリエステル100%です）



肩のラインが落ちるデザインがイマドキの感じで可愛いです。



3年くらい前にYONFAのオンラインで購入しました。

クリーニング済みです。

主に休日の外出に着用し、着用回数は10回程と少なめですので（昨シーズンは着用していません）とても綺麗な状態だと思います。



作りがしっかりしているコートで、厚みがありあたたかく、毛玉やピリングが起きにくい素材です。



メルカリ便でお届けいたします。



どうぞよろしくお願いいたします。



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