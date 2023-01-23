『コリンボ オブザパーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 26分に出品され03月27日 04時 26分に終了予定です。即決価格は14,945円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 N-1デッキジャケットの完成を受けて、より厳しい環境下での着用を想定したロングタイプのパーカが開発され、長時間吹きさらしでの指揮が必要だったデッキオフィサーや観測機や気球のクルーを中心に支給された。本製品はそれらのコートタイプをモディファイし、着丈をショート加工した当時の一着をモデルアップ。



ノーフォーク海軍基地で結成された大西洋艦隊隷属部隊。J-2F DUCKやPBYカタリナといった水上機やSBDドーントレスなどの艦載機などにより着弾観測や偵察、時にはレスキュー活動までこなした。カスタムでは内容修正のため一度塗り潰しをしてから再度ステンシルを入れる、デッキガーメントではポピュラーな仕上がりをイメージしている。



【素材】

表地 : オリジナル"N-1"グログラン・・・COTTON 100%

裏地 : アルパカパイル(ライトブラウン)

リブ : WOOL 100%

ボタン : ナットボタン

ジッパー：TALON製

別布 : コットンツイル・・・COTTON 100%

カラー:ネイビー

表記サイズ42

実寸 肩幅約51.0cm身幅約62.0cm着丈約72.0cm 袖丈約62.0cm



通常使用していたため使用感はあります。

私ではそこまで目立った汚れは見当たらなかったですが、使用はしていたので小さな汚れ等はあるかもしれません。気になる方は購入をお控え下さい。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コリンボ オブザパーカー