『新品未使用 ヴァレンティノ VALENTINO 迷彩ストール 60×60【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 10分に出品され03月12日 09時 10分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···シルク



新品未使用



ヴァレンティノ

VALENTINO

迷彩ストール

箱付き



60センチ×60センチ



さらりとした素材でシワになりません。

お洋服のアクセントやバッグの持ち手などにもお使いいただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴァレンティノ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 新品未使用 ヴァレンティノ VALENTINO

迷彩ストール 60×60