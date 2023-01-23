『DANTONダントン 美品 ノーカラー インサレーションジャケット 38【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 23時 07分に出品され03月31日 23時 07分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTONダントン 美品 インサレーションジャケット



サイズ 38



一度のみの使用で美品



PRIMALOFT



インナーダウン

ジャケット

ナイロン

アウター

ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DANTONダントン 美品 ノーカラー インサレーションジャケット 38