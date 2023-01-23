『【新品未使用】ヴィヴィアン ウエストウッド 三つ折り財布 エナメル 折り財布【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 07時 03分に出品され03月09日 07時 03分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品

型 番：13VV107

カラー：ブラック（黒色）BLACK

製造元：braccialini

素 材：エナメルレザー

サイズ： 約縦8.5cm / 縦11cm / 幅3cm

定 価：195£(ポンド) 34,000円程度

状 態：新品・未使用



仕様

製品仕様：三つ折財布

札入れ ×1

がま口小銭入れ ×1

カードポケット ×6

パスケース ×1

その他ポケット ×2



付属品：純正箱

純正包み紙

ギャランティカード

ショッパー



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その他にも新作、小物、財布、、長財布、バッグ、リュック、バック、ショルダーバッグ、トートバッグ、ハンドバッグ、も出品してますので、是非ご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【新品未使用】ヴィヴィアン

ウエストウッド 三つ折り財布 エナメル 折り財布