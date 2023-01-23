『スティーブンアラン ダウンジャケット メンズ Sサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 00時 03分に出品され03月08日 00時 03分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に店頭で購入したものです。



数年間着用しましたので

着用による使用感は若干あるかと思いますが、

まだまだ着れるかと思います。



神経質な方はお控え下さい。







カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: スティーブンアラン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ スティーブンアラン ダウンジャケット メンズ Sサイズ