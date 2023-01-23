『レア サントリー ピュアモルトウイスキー15年 大丸創業270年記念限定 箱付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 05分に出品され03月15日 10時 05分に終了予定です。即決価格は27,412円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 蒸留所・銘柄···山崎、白州、響

熟成期間···15年

一本あたりの容量···500 〜 749ml

総数···1本

アルコール度数···40 ～ 44%



レア サントリー ピュアモルトウイスキー15年 大丸創業270年記念限定 箱付き 未開封 液面低い



古い物ですので中身の保証はできかねます。

傷、汚れはあります

画像にて判断お願いします。



古いお酒なのでコルクの状態や味、匂い、品質などに責任はもてません。

配送中の液漏れや割れも責任はもてません。

ご了承ください。



備考 ★注意★

usedですので、神経質な方やクレーマー体質の方、新品同様を求める方は購入をお控え下さい。



※ 終了後のトラブル防止のため、3Nでお願いします。ご不明な点は入札前にご質問ください。



古酒にご理解ある方だけの、ご購入で宜しくお願い致します。



また未成年者の入札はお断りっせていただきます。



梱包はプチプチに巻いて箱に入れて発送します。



中文对应可 微信kingbnb1 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: サントリー