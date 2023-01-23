『【極美品】iPhone13 ProMAX 512GB シェラブルー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 21時 05分に出品され03月11日 21時 05分に終了予定です。即決価格は37,050円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アップル
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落札価格37050円
707 入札履歴
終了
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