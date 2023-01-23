『【極美品】iPhone13 ProMAX 512GB シェラブルー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 21時 05分に出品され03月11日 21時 05分に終了予定です。即決価格は37,050円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新機種購入のため出品致します。



iPhone 13 Pro Max シエラブルー 512 GB SIMフリー



日本のAppleで購入した正規品になります



人気のシエラブルー

※注意※ 箱無し

バッテリー状態83%

一括購入



すり替え防止のため返品はご遠慮ください



付属品

ケース アイフェイス13pro max用

ガラスフィルム 貼り付け済13pro max用

カメラフィルム Nimaso 貼り付け済

13 promax用 NCM21H312



信頼できるブランドのケースとガラスフィルムです

※ガラスフィルムに覗き見防止機能はないです



スペック

画面サイズ6.7インチ

解像度 2,778×1,284

重量 238g（本体のみ）

バッテリー持ち 最大28時間

モバイル通信 5G,4G LTE

Wifi 6（11a/b/g/n/ac/ax）

Bluetooth 5.0

広角カメラ 1200万画素

超広角カメラ 1200万画素

望遠カメラ 1200万画素 光学3倍

動画撮影 4k/1080p

シネマティックモード○

Pro Res撮影○

※4K 30fpsでのpro resビデオ撮影をするには256GB,512GB,1TBのモデルのみ有効です。128GBモデルのみ対応していません。こちらは512GBなので対応しています。

お財布ケータイ対応（Felica）

防水防塵 IP68

ワイヤレス充電 Qi,Magsafe





購入直後から画面にはガラスフィルムを貼り、本体にはケースを付けておりました。

タバコを吸ったりもしておりませんので状態はかなり綺麗だと思いますが、中古品になるので気にされる方はご遠慮くださいませ。



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone 13 Pro Max



カラー···シエラブルー



容量···512GB



購入したキャリア···SIMフリー



画面割れ···なし



機能不良···なし



バッテリー最大容量···80～84％ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル