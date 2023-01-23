『【新品未使用】BROSKI AND SUPPLY ボディバック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 15時 35分に出品され03月13日 15時 35分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BROSKI AND SUPPLY（ブロスキーアンドサプライ）のアジャストビッグスリングバッグ、ボディバッグ、ショルダーバッグです。





新品未使用



◼︎定価22800円

◼︎サイズ

W360mm×H250mm×D100mm〜300mm

◼︎容量:9.1〜20.75ℓ

◼︎重量:1060g

◼︎素材:牛革、ナイロン量:1060g

◼︎カラー:ブラック



▼以下公式サイトより抜粋引用

BROSKI AND SUPPLY（ブロスキーアンドサプライ）のアジャストビッグスリングバッグ



雨にも負けずタフに活躍。13インチノートPCもスッキリ入る拡張型スリングバッグ



【オススメポイント】

①自社開発の特別な防水牛革を使用、厳しい漏水検査をクリアした素材で雨を気にせずタフに使える

②13インチのノートPCがすっぽり入る大容量。カメラやガジェットも気軽に持ち運び可能

③メインポケットは拡張可能。日常使いから出張・旅行まで幅広く活躍



【内装ポケットについて】

①フロント収納スペース

・一目で中身の分かるメッシュ素材

・5枚のカードを収納可能

・ガバッと開くから中身が全部見渡せる

②背面収納スペース

・中身を見渡しやすい丁度いい角度に開きます！

・荷物がこぼれにくいマチつき

・小物製りに便利な7つのスマートポケット



13インチのノートPCがすっぽり入る大容量

カメラやガジェットも気軽に持ち運び可能



メインポケットは拡張可能。日常使いから出張・旅行まで幅広く活用可能です



「Adjust Big Sling」なら荷室がサッと広がりジャケットもスッキリ収納

急に荷物が増えても減っても、自在に調整できる拡張性ポケットは心強い身方 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ブロスキーアンドサプライ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品未使用】BROSKI

AND

SUPPLY ボディバック