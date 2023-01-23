『【希少色】【特大サイズ】ダブルチェスターコート カシミヤ ラム混 カーキ 緑【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 01分に出品され03月31日 07時 01分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます！





●サイズ：92 A4 3L相当

肩幅 約 53cm

身幅 約 56cm

着丈 約 119cm

袖丈 約 63cm



●色 : カーキ モスグリーン



●素材：表地 ウール カシミヤ30%

裏地



●状態 比較的綺麗な状態ですが、ところどころ虫食いがあります(写真参照)





※素人の採寸なのでどうしても数センチの誤差は出ます。実際に採寸される場合はあくまでも目安程度にお考えくださいませ。



《ご購入時の注意点》

● 画像にある物以外の付属品はお付けできません。ハンガーも対象外です。

● 撮影方法やモニターの特性により、色/素材感が実物と違って見える場合や、画像に写らない細かなキズ/汚れがある可能性がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少色】【特大サイズ】ダブルチェスターコート

カシミヤ

ラム混

カーキ

緑