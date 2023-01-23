『おまとめ ロベルトカバリ ニナリッチ モスキーノ ヴァレンティノ ブルマリン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 19時 11分に出品され04月27日 19時 11分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 おまとめ5点



クラスロベルトカヴァリ ジャケット38

モスキーノチープ＆シック ワンピース38

リボンの糸が外れています。画像7

ニナリッチ 薄手ニットS

レース部分は透けるのでインナーを着せています。

保管シワがあります。

レッドヴァレンティノ ミニスカート38

ベルトループありますがベルトはありません。

ブルーガールフォリーズ ミニスカート40



トータル20万以上のお品です。



コメントいただきましたら画像追加いたします。



ジャケット、薄手ニットは数回着用のみです。

クローゼット自宅保管になりますので

ご理解お願いします。



#ワンピース

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#スカート

#ブルマリン

#D&G

#ヴァレンティノ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: クラスロベルトカヴァリ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ おまとめ



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