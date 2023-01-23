『みいな様以外購入不可！！【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 00時 01分に出品され03月23日 00時 01分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クリーニング中

11月28日(木)仕上がり予定



身幅 69

着丈 69







【快適な着心地】

フリーサイズで、ゆったりとしたシルエットが体型を選ばず、快適な着心地を提供します。



【多用途】

カジュアルな日常使いから、少しフォーマルなシーンまで幅広く活躍するアイテムです。



- ブランド: Deuxieme Classe

- 商品名: ナカワタJacket

- カラー: ホワイト

- サイズ: フリー

- デザイン: キルティングデザイン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ みいな様以外購入不可！！