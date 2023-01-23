『★結構綺麗★匿名配送 ゴーグル OAKLEY スノーボード スキー オークリー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 44分に出品され03月25日 05時 44分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年、数回使用しました。

若干のレンズの傷はありますが、使用には全く問題ないレベルです。

比較的状態は良いかと思いますが、あくまで中古品ですので、ご了承ください。



定価17,000円程度で購入しました。



上記の内容と金額で納得してもらえる方のご購入お待ちしております。



【ブランド】OAKLEY

【カテゴリ】その他スキー用品

【商品の状態】やや傷や汚れあり

【使用回数】5回程度

【サイズ】L

【状態】

・レンズ、フレームに薄い傷が数カ所あります。

・使用に伴う多少の汚れがあります。

・自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。



よろしくお願いいたします。



※この商品説明はAI提案の文章が利用されています 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オークリー