『THE NORTH FACE のダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 07時 01分に出品され04月01日 07時 01分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドアウェアのリーダーとして知られています。高品質な素材と優れたデザインが特徴で、耐久性と機能性を兼ね備えています。



【快適な着心地】

このダウンジャケットは、軽量でありながら保温性に優れています。寒い季節でも快適に過ごせるように設計されています。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルな黒のデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できます。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- タイプ: ダウンジャケット

- デザイン: シンプルなデザイン

- ロゴ: 反射ロゴ



目立った汚れやキズはありません。着用に支障はありませんが、左ポケットのファスナーのスライダーが破損しています。中古品であることをご理解の上検討いただければと思います。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

のダウンジャケット