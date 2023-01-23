『CMF OUTDOOR GARMENT【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 18時 01分に出品され04月09日 18時 01分に終了予定です。即決価格は34,500円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MONSTER DOWN L7



定価 ¥88,000- 新品未使用 タグ付き



ダウンコートとベストを二つデザインしニコイチにしたダウンコート。

ダウンコート(超軽量仕様）として、ベストとして、他の型にもレイヤーで着れるように設計。



850FP(95:5)

This is two in one designed down coat which is down coat（ultara light weight) and vest together.

Designed to be worn as a down coat, as a vest, or as a layer for other styles. 850FP(95:5)



S : 着丈81cm、身幅130cm、裄丈90cm、肩幅51cm



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メンズ

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