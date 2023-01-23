『セオリー チェスターコート カシミヤ混【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 58分に出品され03月19日 20時 58分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 theory

セオリー

チェスターコート

カラー：グレー

サイズ：S

素材：ウール90%、カシミヤ10%

定価79,000円



着丈：98cm

身幅：52cm

素人採寸です

ご了承ください



カシミヤ混なので、

肌触り良く、見た目に高級感があります。



チェスターコートは、1つ持っていると大活躍するマストハブアイテム。

定番の形なので、飽きがきません。

ややドロップショルダーでオーバーサイズなシルエットがポイントです。

すとんと落ちるラインで、カジュアルになり過ぎず綺麗めな印象になります。



気に入って着用しておりましたので、

袖口とポケットに擦り切れがあります。

パッと見は、綺麗なお品ですが、

よく見ると使用感がありますので、

お安く出品致します。



お値段のご希望がございましたら、

お気軽にご相談ください。



梱包時の状況により、

らくらくメルカリ便↔︎ゆうゆうメルカリ便

となりますので、予めご了承下さい。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ セオリー

チェスターコート

カシミヤ混