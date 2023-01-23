『ウールジャケット 冬用テーラードジャケット 2着で10％OFF【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 01時 37分に出品され03月14日 01時 37分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品



サイズ：S(46)M.Ｌ



生地はウール100％の為、暖かいです。



裏もウール素材使用の為、真冬でも着れます。



ポケットが大きく、スタイリッシュなデザインコート。



普段カジュアルカッコでも、お仕事の時でも使えます。



注意事項 :S.M.Lの3サイズあります。



【その他】



不明点はご質問ください。



カラー···グレー



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ウールジャケット

冬用テーラードジャケット

2着で10％OFF