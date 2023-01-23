『Canada Goose ダウンジャケット 2603JL 黒 ファー付き S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 04時 11分に出品され03月08日 04時 11分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド

CANADA GOOSE | カナダグース



■アイテム

カナダグース BRONTE PARKA 2603JL

ブロンテパーカー ブラック 黒 S



国内正規品

（株）グリフィンインターナショナル



数年前に購入したものの

数回しか着る機会がなく

クロゼットにて保管しておりました。



襟元や袖元には若干の経年劣化が見受けられます。

写真にてご確認ください。



153cm 体重48kgでジャストサイズ

(スリムなラインなのでスタイリッシュに見えます)



【ブランドの信頼性】

Canada Gooseは、厳しい寒さに耐えるために設計された高品質のアウターウェアで知られています。特にこのダウンジャケットは、極寒の環境でも暖かさを保つための優れた保温性を提供します。



【デザインと機能性】

シンプルで洗練された黒のデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルな日常使いから特別な場面まで幅広く活躍します。ファー付きのフードは、寒風からの保護だけでなく、見た目にも高級感を与えます。



【快適な着心地】

ダウン入りの素材は軽量でありながら、優れた保温性を提供します。フロントボタン式のデザインは、着脱が簡単で、快適なフィット感を実現します。



- ブランド: Canada Goose

- 色: 黒

- 素材: ダウン入り

- フード: ファー付き

- スタイル: フロントボタン式



カラー···ブラック

素材(詰め物)···ダウン

モデル···BRONTE PARKA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Canada

Goose

ダウンジャケット

2603JL

黒

ファー付き

S