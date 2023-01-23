『メンズ・ナノ・パフ・ジャケット patagonia パタゴニア supreme【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 01時 46分に出品され03月10日 01時 46分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアの定番中の定番、ナノパフです！



防風性と耐水性の高いインサレーション。

ポリエステル素材を使用したジャケットタイプのアイテムです。

表面は滑らかでレイヤリングがスムーズに行えるのが快適。

本体は内側にあるチェストポケットに収納することもできます。



プリマロフトを使用しているので洗濯機で丸洗いでき重宝します。

暖かさ的にはユニクロや無印のインナーダウンくらいだと思います。

その辺りのインナーダウンをダウンではなくプリマロフトで作った本格派のジャケットという感じでしょうか。



一着持っていて損のないアイテムかと！



サイズはL、カラーはブラックになります。

購入は2019秋冬で、原宿パタゴニアで3万円弱だった気がします。

着用それなりにはしていましたが綺麗に使っていたので

状態はそこそこだと思います。



※すり替え防止の為、NRNCでお願いします

※あくまで中古品のため神経質な方は購入をご控えください

※素人保管のため、埃や細かい汚れ等がある場合がございます

※他のフリマアプリでも出品している為、購入前にコメントを頂けると幸いです



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン



肩幅···50cm

身幅···56cm

袖丈···70cm

着丈···70cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ メンズ・ナノ・パフ・ジャケット

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