『YMCL KY PARKA EXTREME COLD 中綿ジャケットL ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 23時 15分に出品され04月09日 23時 15分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◯購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



大手ブランドショップにより

真贋鑑定済みの【確実正規品】です。





◯発送について

商品は二重梱包し発送致します。



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◯商品状態



大きな傷や汚れなく、まだまだお使いいただけます。

こちら中古です。写真をよくご確認ください。神経質な方はご遠慮ください。





◯サイズ(cm表記)

肩幅 48

身幅 55

袖丈 61

着丈 68



※個人採寸の為誤差がある場合がございますが、1商品毎に丁寧に採寸しておりますのでご安心下さい(^^)





◯特徴

YMCLKY PARKA EXTREME COLD

ワイエムシーエルケーワイ パルカ エクストリームコールド ジャケット 冬 厚手 フード取り外し可能 sorond aura ジャンパー ブルゾン





◯カラー

ブラック 黒





※自宅保管品です。検品を行なっておりますが、素人撮影のため、小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。また、色味、質感等に若干の違いがある場合も有ります。あくまで中古品であることをご理解ください。不安な点はご質問ください。



※管理番号

112308 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ワイエムシーエルケーワイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ YMCL

KY

PARKA

EXTREME

COLD

中綿ジャケットL

ブラック