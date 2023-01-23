『NANGA ウィンダンシー ダウンジャケットL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 40分に出品され03月18日 19時 40分に終了予定です。即決価格は18,920円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NANGAオーロラダウン ウィンダンシーコラボ即完売商品です。

他のダウンを購入し、着用機会が無くなったので出品します。



とても軽量で暖かく、なにより形が最高にかっこいいです。フードがしっかり立つところも素晴らしい作りです。

付属の袋に入れて小さくまとめることもできます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA

ウィンダンシー ダウンジャケットL